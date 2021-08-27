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пятница, 27 августа 2021 09:35

Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
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В Эфиопии в результате массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек.

С 18 августа более 150 людей погибли в эфиопском регионе Оромия, где боевики начали нападать на представителей народа амхара, пишет "Синьхуа". Позже в регионе произошли еще несколько нападений со стороны "Армии освобождения Оромии" с целью этнической мести, жертвами стали по меньшей мере 60 человек.

В Эфиопии имеется более 80 этносов. Наиболее многочисленный народ - оромо, проживающий в основном в Оромии. Далее - амхара, большая часть представителей которого живет в регионе Амхара. Между некоторыми этническими группами возникают конфликты из-за земельных, водных и других проблем.

Фото: Reuters

В мае парламент Эфиопии внес "Армию освобождения Оромии" в список террористических организаций.

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В нескольких городах Туниса прошли масштабные акции протеста - демонстранты требовали смены политического режима. В результате президент страны Каиса Саид лишил полномочий премьер-министра Хишама аль-Мешиши. Он также заморозил права парламента и лишил депутатов неприкосновенности. Позже к зданию парламента отправили военную технику. Протестующие встретили ее с восторгом и спели национальный гимн.

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Дата
27
августа

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