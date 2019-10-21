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понедельник, 21 октября 2019 10:42

Во время испытаний в России опять не взлетела ракета

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Во время испытаний в России опять не взлетела ракета
Тренировками руководил Владимир Путин. Фото: "Обозреватель".

В России во время военных учений "Гром-2019" произошел сбой запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.

Этими стратегическими командно-штабными тренировками руководил президент РФ Владимир Путин, передает "Обозреватель" со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Источник в Минобороны РФ сообщил, что 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить только один из двух запланированных пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа". Второй аппарат не вышел из стартовой установки.

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Сбой мог случиться в результате отказа некоторых систем подводной лодки, через которые проходит команда запуска.

Причины неудачи выясняет специальная комиссия. В Минобороны официально не комментировали информацию.

Также в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные не менее пяти раз запускали аппарат. И все обернулось провалом.

На десантный корабль USS Portland военно-морских сил США установят первый в истории американского флота боевой лазер. Оружие, основным элементом которой является лазер с мощностью луча до 150 кВт, предназначена для уничтожения небольших судов и беспилотников.

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