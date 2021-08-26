Во время фотосессии леопард покусал модель

В вольере живут два леопарда - Троя и Парис / DPA

В Германии 36-летнюю модель покусал леопард во время неудачной фотосессии в убежище для старых животных.

Любительница животных и фотомодель получила серьезные травмы головы в вольере, где живут два леопарда - Троя и Парис. Об этом пишет ВВС.

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Женщину доставили в больницу. У нее есть собственная лошадь, кошки, голуби и попугаи.

Леопардов уже раньше снимали в фильмах, на телевидении и в рекламе - от "Игры престолов" до BMW. Сейчас Троя и Парис должны были сняться в рекламе плазменных телевизоров.

Группа по защите прав животных Peta потребовала, чтобы в дальнейшем хищников содержали только в спасательных центрах, где их нельзя использовать в коммерческих целях.

В Чили из-за халатности работников сафари-парка, забывших закрыть клетку, где оставляют корм хищникам, тигр убил девушку.