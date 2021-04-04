Во время беспорядков в Ирландии пострадали десятки полицейских

Из-за беспорядков были арестованы восемь человек. Фото: Donal Collins / PA

В пятницу, 2 апреля, во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали 27 полицейских. В столице - Белфасте были ранены 15 сотрудников полиции.

Об этом сообщает Belfast Telegraph. Из-за беспорядков были арестованы восемь человек. При этом, причину беспорядков не называют.

Главный суперинтендант Дерри-Ситии Даррин Джонс сказал, что в пятницу вечером полиция получила сообщения о скоплении молодежи в городских районах Нельсон Драйв и Таллилли.

"По прибытии они подверглись постоянному нападению со стороны большой группы молодых людей и молодых людей, которые бросали кирпичи, бутылки, бомбы с зажигательной смесью и фейерверки", - сказал он.

Джонс также сказал, что был поврежден дом престарелым.

Ранее в ООН заявили, что Мьянме грозит гражданская война и "кровавая бойня неизбежна". Военные усиливают наступление на демонстрантов, которые выходят против государственного переворота.