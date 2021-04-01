Мьянме грозит неминуемая гражданская война и кровавая бойня - ООН

Мьянма на грани "кровавой бойни". Фото: Reuters

Мьянме грозит гражданская война и "кровавая бойня неизбежна". Военные усиливают наступление на демонстрантов, которые выходят против государственного переворота.

Об этом заявила посол ООН в Мьянме Кристин Шренер Бургенер.

Она призвала международные организации предотвратить войну, но не уточнила, что именно нужно делать.

По словам Бургенер, "Мьянма находится на грани скатывания к несостоятельному государству".

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Посол США при ООН Линда Гринфилд сообщила, что соответствующие действия возможны только при условии, если военные Мьянмы не откажутся от власти.

"Если они продолжат нападения, которые они осуществляли на гражданское население, тогда мы должны рассмотреть, что мы можем сделать больше", - сказала она журналистам.

Ближайший сосед страны, Китай, отказался от введения каких-либо санкций.

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 320 демонстрантов.