Во время аварии вертолета погиб знаменитый генерал

На востоке Турции разбился военный вертолет AS532 Cougar.
В результате погибли, как минимум, 9 военнослужащих, еще 4 получили ранения.. Об этом информирует CNN.
Среди погибших - турецкий генерал Осман Ербаш, который стоял у истоков создания боевых беспилотников "Bayraktar"
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Сейчас идет расследование, в ходе которого выяснят окончательную причину падения.
В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon. Оба пилота погибли.
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