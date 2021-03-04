Во время аварии вертолета погиб знаменитый генерал

В Турции разбился военный вертолет. Фото: Telegram

На востоке Турции разбился военный вертолет AS532 Cougar.

В результате погибли, как минимум, 9 военнослужащих, еще 4 получили ранения.. Об этом информирует CNN.

Среди погибших - турецкий генерал Осман Ербаш, который стоял у истоков создания боевых беспилотников "Bayraktar"

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Сейчас идет расследование, в ходе которого выяснят окончательную причину падения.

Первое фото после падения. Фото: Telegram

В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon. Оба пилота погибли.