Во избежание насильственного вывоза из Беларуси, Колесникова порвала паспорт - СМИ

При попытке насильственного вывоза белорусской оппозиционерки из родной страны она порвала свой паспорт. Фото: Reuters

Член Координационного совета Мария Колесникова не пересекла границу Украины. Во время попытки насильственного вывоза белорусской оппозиционерки из родной страны она порвала свой паспорт и не могла быть пропущена пограничниками в Украину.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные информированные источники.

"Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, из-за того, что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу", - прокомментировал события на границе заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

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Утром, 8 сентября, представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине. Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникову задержали. 7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов. ЕС призвал власти Беларуси немедленно освободить члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, и назвал похищение позором.