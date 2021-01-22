Во главе Пентагона утвердили первого афроамериканца

Кандидатуру Остина предложил Джо Байден. Фото: Reuters

Сенат США утвердил на должность министра обороны генерала армии в отставке Ллойда Остина.

Его кандидатуру предложил президент Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.

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Остин станет первым чернокожим американцем на посту главы Пентагона.

"Голосование еще продолжается, но Остин уже получил 62 голоса из 100 возможных в Сенате, что намного больше, чем простое большинство, необходимое для утверждения", - говорится в сообщении.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации Байдена предоставить летальное оружие Украине. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовал этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.