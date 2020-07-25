Во Франции ввели новые штрафы за употребление каннабиса

Во Франции усиливают карательные меры за употребление каннабиса. Фото: REUTERS

Франция с сентября вводит штрафы в размере 200 евро за употребление наркотиков, прежде всего каннабиса.

Их будут выписывать прямо на месте, но в случае своевременной уплаты - в течение 15 дней - снизят до 150 евро. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время рабочей поездки в Ниццу, передает BBC.

Новая система борьбы с наркотиками полноценно заработает с сентября 2020 года, но уже апробируется в пяти городах, в частности Марселе и Рени. Она направлена ​​на борьбу с преступлениями, связанными с употреблением наркотиков.

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Французское законодательство уже предусматривает наказание за употребление наркотических веществ - к году тюрьмы и 3750 евро штрафа, - но по решению суда, а не на месте.

Кроме введения штрафов, в Ниццу направят 60 дополнительных полицейских, расширят полномочия правоохранительных органов и отремонтируют тюрьму.

Франция является одной из первых по потреблению каннабиса в Европе. При этом в стране каннабис запрещен для личного потребления.