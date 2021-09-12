Во Франции упал спасательный вертолет, есть погибший

По какой причине произошла авария, пока неизвестно. Фото: Pixabay

Во Франции вертолет спасательной службы департамента Изер потерпел крушение в горах на юго-востоке страны. На борту судна находилось пять человек (экипаж и спасатели). По крайней мере, один человек погиб, телеканал BFM.

По словам одного из очевидцев, что вертолет сделал несколько кругов над местом, где собирался сесть, после чего неожиданно потерял высоту и рухнул на землю. После падения было слышно два взрыва, утверждает свидетель.

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По какой причине произошла авария, пока неизвестна. Погодные условия в регионе были хорошими.

Вертолет вылетел для оказания помощи пострадавшему велосипедисту, который травмировался, катаясь в гористой местности.

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