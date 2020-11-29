Во Франции 130 000 человек вышли на протесты против ограничений свободы прессы

Силовики задержали 46 человек, 23 полицейских получили ранения. Фото: EPA / UPG

По всей Франции в субботу, 28 ноября, более 130 000 человек приняли участие в акциях в поддержку свободы информации. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в Париже на улицы вышли около 46 000 участников. Походка в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать мостовую и бутылки в полицейских.

Полиция также применила слезоточивый газ и водометы. Силовики задержали 46 человек, 23 полицейских получили ранения.

Всего в стране прошли около 70 манифестаций противников 24 статьи законопроекта О глобальной безопасности, которая касается съемки полицейских и жандармов. Документ ограничивает права репортеров сообщать о жестокости полиции, воспринимается как давление на свободу прессы.

29 ноября в Беларуси запланирован Марш соседей. Он призывает белорусов собираться во дворах и объединяться в конкретных точках кварталом и районом. После выборов президента в августе этого года в стране начались массовые акции протеста. Белорусский народ требует перевыборов и отставки Лукашенко.