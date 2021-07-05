Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео

В США снесли частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в городе Серфсайд, штат Флорида. Демонтаж провели перед возможным ураганом.

Ураган Эльза приблизится ко Флориде во вторник или среду, пишет Reuters. Чтобы разрушить остатки здания, в обломках комплекса рабочие просверлили колонны, поместив туда небольшие заряды взрывчатки.

Фото: Reuters

Спасательные работы пока прекратили. Их восстановят после сноса и полного демонтажа 12-этажки.

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24 июня в Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Полностью разрушило половину квартир. Спасли 36 жителей. 1 июля президент США Джо Байден приехал в Майами вместе с первой леди Джилл Байден. По его словам, одной из причин обрушения многоэтажки могло стать глобальное потепление.