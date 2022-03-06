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воскресенье, 06 марта 2022 20:03

Спецтема: Война России против Украины

Внимание, пропаганда РФ: захватчики нашли в Украине "боевые" наркотики и сибирскую язву

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Внимание, пропаганда РФ: захватчики нашли в Украине &quot;боевые&quot; наркотики и сибирскую язву
Российская пропаганда распространяет фейковые новости о "находках" в Украине. Фото: pixabay.com

Враг с помощью пропагандистских российских изданий распространяет фейковые новости о "находках" в Украине.

За несколько дней российские агрессоры обнаружили "боевые наркотики" и уничтожены патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото- и видео-подтверждения не предоставляют. Соответствующие новости публикует, в частности, и подконтрольное российским властям издание "РИА Новости", пишет "Українська правда".

Еще 5 марта оккупанты объявили, что под Мариуполем в Донецкой области нашли лаборатории, в которых производили "боевые наркотики" для украинских "нацистов". Об этом сообщал "корреспондент РИА Новости" якобы из "места событий". Однако агрессоры не опубликовали ни фото, ни видео с "боевыми наркотиками".

На прокремлевском сайте заявили, что обнаружили "шприцы, колбы, какие-нибудь порошки, препараты, целый производственный маленький комплекс". Один из захватчиков подчеркнул, что все эти "наркотические вещества – причина тупости, слабоумия и отваги украинских националистов".

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Также российские агрессоры ссылаются на "местных Харькова". Те якобы рассказывали им, что по городу ходят "националисты с безумными глазами".

6 марта оккупанты раскрыли какие-то невероятные "факты" зачистки следов военно-биологической программы. Ее в Украине, по утверждению врага, финансировали американцы.

Захватчики заявили, что в Украине уничтожили патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. А также им удалось обнаружить "документы" об уничтожении опасных возбудителей болезней.

Агрессоры сообщают, что также нашли в Украине ноутбук с символикой НАТО.

Папа Римский Франциск опроверг утверждение России о проведении "специальной операции" в Украине. Понтифик назвал происходящее настоящей войной. Папа повторил свой призыв к миру, создание гуманитарных коридоров и возвращение к переговорам.

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