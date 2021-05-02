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воскресенье, 02 мая 2021 13:35

Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"

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Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля &quot;Соседи&quot;
В Москве сорвали спектакль о белорусах. Фото: Nехта

В Москве сорвали премьеру спектакля о протестах в Беларуси

Спектакль "Соседи" должен был состояться в "Театре.doc". Его ставил режиссер Сергей Гиндилис о событиях августа 2020 года в Беларуси, сообщает "Радио свобода".

Через 30 мин после начала представления в зал вошли полицейские. Они прервали актеров и заявили, что поступил сигнал о заложенной в помещении бомбе. Зрители приняли полицейских за часть перформанса и даже начали аплодировать.

Но людей заставили покинуть зал. Актеры продолжили спектакль на улице. Полиция предупредила их и зрителей, что их могут задержать.

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В пьесе собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщицы грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.

В Минском районе Беларуси Сергея Мельянца оштрафовали на $342 за бело-красно-белые жалюзи. Суд постановил, что они являются несанкционированным пикетом. Отмечается, что человек повесил жалюзи еще осенью. Внутри декабря полиция составила на него протокол за "одиночный пикет без разрешения государства".

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