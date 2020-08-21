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пятница, 21 августа 2020 13:33

"Вместо умеренного пришел "твердолобый ", - в Польше сменился глава МИД

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&quot;Вместо умеренного пришел &quot;твердолобый &quot;, - в Польше сменился глава МИД
Новый глава МИД Польши Збигнев Рау / Agencja Gazeta

Премьер-министр Польши Матеуш Морваецкий начал масштабную реорганизацию правительства, которую завершит в октябре - сократят количество министерств с 20 до 12-13 и изменят полномочия. Начал реформы в исполнительной власти из замены министра здравоохранения и главы МИД. Внешнеполитическое ведомство вместо Яцека Чапутовича возглавит Збигнев Рау.

Збигневу Рау, 65 лет. Профессор правоведения Лодзского университета. Возглавлял много кафедр в различных польских университетах. Работал в вузах США, Германии, Великобритании. С 2015 до 2019 года - Лодзкий воевода (аналог губернатора. - Gazeta.ua). В прошлом году избран от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) в Сейм.
Еще до перехода в парламент говорил, что нынешняя внешняя политика Польши идет правильным путем и ее следует продолжать, - пишет польское издание Onet.

"По конституции, внешнюю политику определяет премьер в согласии с президентом. Наша внешняя политика идет своим курсом и идет хорошо", - заявил Рау.

Лодзкого воеводу Рау в 2016-м критиковали, потому одобрял возможность патрулирование улиц Лодзи дружинниками крайнего правого "Национально-радикального лагеря". Либеральная партия "Вместе" добивалась от тогдашнего премьера Шидло его отставки с поста воеводы.

Дискуссии вызывали сообщения Рау в соцсетях - против "идеологии ЛНБТ" и "цивилизации смерти", речь идет об эвтаназии, а также против легализации абортов. Утверждал, что Европа несколько десятилетий проводит революцию в обычаях, чем довела до легализации зоофилии, эвтаназии слабых и больных, узаконивания абортов, что приведет к легализации педофилии.

В комментарии Gazeta.ua политолог, преподаватель Центра исследования молодежи краковского Педагогического университета, доктор Малгожата Кузбида рассказала, что в ПиС борются лагеря крайних и умеренных правых. Причина - возраст и проблемы со здоровьем неформального главы страны и лидера ПиС Ярослава Качинского, 71 год. Он якобы планирует отойти от дел.

Замена Чапутовича на Рау, по словам Кузбиды - победа крайних, что означает для Украины в перспективе возможные новые ссоры из-за общей сложной польско-украинской истории.
"Рау - не с умеренных как Чапутович, а с так называемых "твердоголовых". В партии набирают влияния националистические силы, что для польско-украинских отношений не слишком хорошо. К сожалению, в нашу повестку дня может вернуться историческая политика, которую удалось вывести за пределы диалога с победой команды Зеленского", - говорит Малгожата Кузбида.

В то же время политолог считает, что отношения двух стран держатся на низовом сотрудничестве - торговли, бизнесе, обучении студентов, украинских работников.
"Политиков в Варшаве мало интересует упрощение жизни для студентов, работников или бизнеса. Решение этих дел не будоражит эмоций, не дает голосов. Для них эти темы второстепенные. Их решают, когда ситуация грозит скандалом почувствуют давление бизнеса. Тот требует уменьшить бюрократию в трудоустройстве, больше поощрять иностранных студентов, облегчить жизнь работникам. Если бы не низовое сотрудничество, отношения между странами были бы на значительно более низком уровне", - говорит доктор Кузбида.

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"Многие украинцы хотят работать и жить в Польше, что показала пандемия. Поэтому многие политики в Варшаве все же не делают слишком резких движений. - говорит Малгожата Кузбида. - Украина Зеленского комфортна для Варшавы. Не будоражит никаких эмоциональных хлопот".

В то же время политолог считает, что Варшава заинтересована в не слишком быстрой интеграции Украины в ЕС, чтобы украинская агропродукция не вытесняла польскую на европейских рынках, а украинские работники не слишком стремительно ехали дальше в богатые страны Европы.

"Поддержка на уровне ЕС и НАТО будет на том же уровне, что и сейчас. Это соответствует сфере стратегической безопасности. Быстрая интеграция Украины в ЕС Варшаве не нужна - угрожает польским агропроизводителям. Украинские качественные продукты тогда еще больше будут конкурировать с польскими за потребителя, могут его вытеснить с рынков. Польше также не выгодно, чтобы украинские трудовые мигранты ехали в богатые страны Европы. Поэтому есть поддержка на уровне хороших слов и жестов, но без реальных дел", - говорит эксперт.

"Стратегически, в перспективе, Варшава хочет, чтобы Украина была в ЕС как противодействие агрессивной России, но не сейчас. Ситуация подобна до турецкой (добивается вступления в ЕС с 1987 года. - Gazeta.ua) - все хотели бы, чтобы присоединилась, но никто ничего не делает. Это на руку Варшаве и Брюсселю", - говорит доктор Кузбида.

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