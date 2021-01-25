Вместо официантов будут роботы

Роботы-официанты / Reuters

Владельцы ресторана Haizhonglao Hot Pot и BBQ в британском Йорке заявляют, что в заведении будут работать только роботы-официанты, чтобы снизить риск передачи коронавируса. Однако полиция отрицает, чтобы такой подход давал право ресторану работать.

Ресторан стремится стать 1-м в Великобритании заведением, в котором работают только работы. Об этом пишет Daily Star.

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Владельцы ресторана Haizhonglao Hot Pot и BBQ в Йорке утверждают, что умные официанты-роботы будут приносить еду клиентам бесконтактно. Они говорят, что автоматизированная закусочная - идеальный способ работать во время пандемии. Но полиция призвала муниципалитет Йорка отклонить заявление.

Владельцы ресторана говорят, что из-за пандемии Covid-19 индустрия общественного питания сильно пострадала и пришла в упадок.

"Идея бесконтактного ресторана делает цифровое обслуживание столов простым, бесконтактным и безопасным способом доставки заказов еды и напитков", - говорится в заявлении.

Однако городской совет отказал в выдаче лицензии учреждению. Полиция сообщает, что в этом районе уже имеется большое количество пабов, клубов, баров и ресторанов, что создает проблемы, связанные с преступностью и нарушением общественного порядка. Также в этом районе обнаружена красная зона коронавируса из-за высокой концентрации лицензированных помещений.

В начале декабря прошлого года 2 элитные ресторана в Лондоне представили также официантов-роботов для подачи шампанского посетителям.

Между тем эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие 5 лет.