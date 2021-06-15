Власти Швейцарии обсудят Украину с Путиным

Путин встретится с руководителями Швейцарии. Фото: Reuters

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным власти Швейцарии планируют говорить о ситуации в Украине.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, происходящих вблизи границ с Россией", - сказал во вторник министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает "Інтерфакс-Україна".

Он сказал, речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявили, что у его страны хорошие контакты с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию - известна причина

На переговорах с Путиным он намерен рассмотреть в целом результаты контактов на различных уровнях.

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина запланирована на 16 июня на 13:00 в Женеве. Стороны должны обсудить "практически все темы, которые волнуют" обе страны. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.