Власти США в июле знали о быстром падении Афганистана

Талиб бежит к толпе возле аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года / REUTERS

Около 20 американских дипломатов в Афганистане в прошлом месяце отправили внутреннюю телеграмму, предупреждающую госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном падении Кабула из-за быстрого наступления талибов, когда американские войска выведут из страны, пишет The Wall Street Journal.

Газета сообщила, что конфиденциальную телеграмму подписали 13 июля. В ней были рекомендации дипломатов о способах смягчения кризиса и ускорения эвакуации. Об этом пишет Reuters.

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Администрацию президента Байдена критиковали за то, что отказывалась от попыток вывести американских дипломатов и других граждан, а также афганских союзников из страны раньше, пока власть не захватили талибы.

Знакомый с ситуацией источник сказал, что госдепартамент США принял во внимание озабоченность дипломатов, отправивших телеграмму.

Представитель госдепартамента Нед Прайс сказал, что взгляды дипломатов, которыми он поделился с Блинкеном через канал, были учтены в политике и планировании.

"Талибы" начали преследование людей в Афганистане, ранее сотрудничавших с силами НАТО или США. Хотя раньше обещали им амнистию.