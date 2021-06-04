Власти США планируют наступление на российских хакеров - СМИ

Белый дом рассматривает кибератаки РФ как угрозу национальной безопасности. Фото: pixabay.com

Власти США считают кибератаки на американские компании угрозой национальной безопасности. Белый дом использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует операции против злоумышленников внутри России.

В правительстве сейчас изучают возможность наступательных киберопераций против российских хакеров, сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

"Где-то в конце прошлого года все решили, что частые нападения поднялись до уровня национальной угрозы", - заявил кибер-эксперт из центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Агентство национальной безопасности стало следить за преступными хакерскими группами после роста числа атак на больницы и местные органы власти летом 2019-го. Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит страну в более выгодное положение. Это даст Америке преимущество, если президент США Джо Байден прикажет "нанести удар".

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Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами. Ранее российские хакеры атаковали частный газопровод. После мощной хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline Байден издал указ об усилении кибербезопасности, который предусматривает взаимодействие правительственных структур и частного сектора.