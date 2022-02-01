Власти РФ требуют от СМИ удалить материалы о расследовании Навального

 
Ексклюзивы
1/5
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 333
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1251
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 2826
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2286
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
2 Просмотров: 8865
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7003
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3222
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2358
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1458
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
4
8
7
5
3
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
Большое наводнение в Бразилии: полмиллиона человек бросили дома, много жертв
Большое наводнение в Бразилии: полмиллиона человек бросили дома, много жертв
В Румынии замерз термальный водопад, изменяющий цвет: невероятные фото
В Румынии замерз термальный водопад, изменяющий цвет: невероятные фото
Видео
Все видео
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 900
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 963
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6894
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1638
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 441
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 14:43

Власти РФ требуют от СМИ удалить материалы о расследовании Навального

  Комментировать
Власти РФ требуют от СМИ удалить материалы о расследовании Навального
Кремль обязал независимые СМИ России удалить все материалы, рассказывающие о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального. Фото: REUTERS

Независимые СМИ России обязаны удалить все материалы, рассказывающие о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Такое распоряжение Роскомнадзора предъявили "Новой газете", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", "Медузе", Znak.com, саратовскому изданию "Свободные новости" и магаданскому порталу "Очень", передает "Новая газета".

Всего Роскомнадзор требует удалить 77 материалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"

Среди них - новости о "дворце Путина" под Геленджиком, о расследовании "Он вам не Димон", о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, даче главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого и другие.

Роскомнадзор в обоснование своих требований приводит письмо Генпрокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратники были внесены 25 января в список террористов и экстремистов РФ. Соответствующая запись без указания причины появилась в реестре Росфинмониторинга.

С Навальным в список попали юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, работник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, работник ФБК Руслан Шаведдинов и юрист Вячеслав Гимад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власти РФ требуют от СМИ удалить материалы о расследовании Навального». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 37300
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 2 Просмотров: 8865
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 8163
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 1 Просмотров: 6939
В России начали сбор подписей против войны с Украиной
В России начали сбор подписей против войны с Украиной Просмотров: 5166
Мир
В Кремле опровергли, что ответили США на их реакцию по "гарантиям безопасности"
В Кремле опровергли, что ответили США на их реакцию по "гарантиям безопасности" Просмотров: 27
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
4
 Просмотров: 99
ЕС выделит Украине €1,2 млрд финпомощи
ЕС выделит Украине €1,2 млрд финпомощи Просмотров: 81
Литва направила в Украину миссию по оценке дополнительных потребностей
Литва направила в Украину миссию по оценке дополнительных потребностей Просмотров: 72
США получили письменный ответ России на предложение деэскалации касательно Украины
США получили письменный ответ России на предложение деэскалации касательно Украины Просмотров: 873
Больше всего комментируют
5
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
2
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
2
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1
Германия ужесточила правила въезда для украинцев
Голосов: 155
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть