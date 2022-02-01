Власти РФ требуют от СМИ удалить материалы о расследовании Навального

Кремль обязал независимые СМИ России удалить все материалы, рассказывающие о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального. Фото: REUTERS

Независимые СМИ России обязаны удалить все материалы, рассказывающие о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Такое распоряжение Роскомнадзора предъявили "Новой газете", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", "Медузе", Znak.com, саратовскому изданию "Свободные новости" и магаданскому порталу "Очень", передает "Новая газета".

Всего Роскомнадзор требует удалить 77 материалов.

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Среди них - новости о "дворце Путина" под Геленджиком, о расследовании "Он вам не Димон", о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, даче главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого и другие.

Роскомнадзор в обоснование своих требований приводит письмо Генпрокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратники были внесены 25 января в список террористов и экстремистов РФ. Соответствующая запись без указания причины появилась в реестре Росфинмониторинга. С Навальным в список попали юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, работник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, работник ФБК Руслан Шаведдинов и юрист Вячеслав Гимад.