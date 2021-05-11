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вторник, 11 мая 2021 14:06

Власти планируют обустроить пункты вакцинации в метро и на железнодорожном вокзале

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Власти планируют обустроить пункты вакцинации в метро и на железнодорожном вокзале
Власти Нью-Йорка будут вакцинировать жителей в метро и на железной дороге. Фото: Reuters

На железнодорожных вокзалах и на восьми станциях метро в Нью-Йорке, США, обустроят временные пункты вакцинации против коронавируса. Проект пока пилотный, но в случае успеха его могут продлить.

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет New York Times.

Пункты прививок откроют с 12 по 16 мая. Они будут работать по несколько часов в сутки.

Также вакцинированные люди смогут получить бесплатный семидневный пропуск на метро или два бесплатные билеты на поездки на железнодорожном вокзале.

"Вы все равно идете к станции метро, ​​вы проходите мимо места вакцинации. Это одноразовая вакцинация, остановитесь, выделите несколько минут, сделайте прививку", - призвал Куомо.

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По его словам, вакцинировать будут препаратом от компании Johnson&Johnson.

10 мая мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о плане раздавать людям билеты в обмен на прививку. За вакцинацию жители города смогут бесплатно посетить Нью-Йоркский аквариум, Бруклинский ботанический сад или футбольные матчи.

В США власти придумали различные бонусы, чтобы вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Это происходит из-за того, что спрос на вакцинацию в США резко снизился.

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11
мая

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