Власти островного страны эвакуируют тысячи граждан из-за извержения вулкана

Вулкан Ля-Суфриер на острове Сент-Винсент / Reuters

Власти карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины объявила красную тревогу и начали эвакуацию тысяч граждан, опасаясь неизбежного извержения вулкана.

Вулкан Ла-Суфриер начал повышенную сейсмическую активность на острове и может вскоре начать извержение. Об этом пишет Daily Star.

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"Я издал приказ об эвакуации всех жителей, которые живут в красных зонах на северо-востоке и северо-западе острова. Все они просят немедленно действовать в соответствии с указаниями, чтобы гарантировать их безопасность и безопасность их семей", - сказал премьер-министр острова Ральф Гонсалвес.

Официальные лица по чрезвычайным ситуациям на острове заявили, что для обеспечения безопасности людей будут использоваться круизные лайнеры. Соседние острова Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго предложили помощь власти Сент-Винсента, если такая потребуется.

"Эвакуация на суше и на море продолжается в рамках подготовки к извержению вулкана Ла-Суфриер", - заявила Национальная организация по чрезвычайным ситуациям страны.

Поступают сообщения о пробках, когда местные жители пытаются сами бежать из опасной зоны острова.

В островной стране живет около 110 тыс. жителей. Она расположена на 32 островах, большинство из которых необитаемы. В последний раз Ля-Суфриер извергался в 1979 году. Во время извержения в 1902-м погибли около 1600 человек. Оно было самым разрушительным.