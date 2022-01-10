Власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение - Блинкен

Блинкен осудил приказ властей Казахстана стрелять на поражение в митингующих. Фото: Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен убежден, что приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева стрелять в протестующих должен быть отменен.

Об этом Блинкен заявил в интервью ABC News.

"Это то, что я решительно отвергаю. Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен", - сказал он.

Блинкен не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане

Касим-Жомарт Токаев приказал армии стрелять на поражение у митингующих. Сколько погибло человек в результате зачисток неизвестно. 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ, кроме России, подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует касаться ситуации в Казахстане. Привлечение сил ОДКБ в Казахстане не нуждается в дополнительных объяснениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву.