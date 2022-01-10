Власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение - Блинкен

 
Ексклюзивы
1/5
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 14643
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 8226
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 5922
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 11754
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 756
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2412
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1557
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3492
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1737
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
3
4
3
7
5
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Видео
Все видео
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4590
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3627
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3258
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 396
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 06:31

Власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение - Блинкен

  Комментировать
Власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение - Блинкен
Блинкен осудил приказ властей Казахстана стрелять на поражение в митингующих. Фото: Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен убежден, что приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева стрелять в протестующих должен быть отменен.

Об этом Блинкен заявил в интервью ABC News.

"Это то, что я решительно отвергаю. Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен", - сказал он.

Блинкен не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане

Касим-Жомарт Токаев приказал армии стрелять на поражение у митингующих. Сколько погибло человек в результате зачисток неизвестно.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ, кроме России, подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

Российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует касаться ситуации в Казахстане. Привлечение сил ОДКБ в Казахстане не нуждается в дополнительных объяснениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение - Блинкен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 14634
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 11754
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 10557
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 2 Просмотров: 10278
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 8217
Мир
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
 Просмотров: 162
Более 100 тыс. человек протестовали против паспортов вакцинации
Более 100 тыс. человек протестовали против паспортов вакцинации Просмотров: 81
Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.
Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс. Просмотров: 288
Китай потрясло: обрушилась часть Великой китайской стены
Китай потрясло: обрушилась часть Великой китайской стены Просмотров: 405
В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей
В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
Голосов: 221
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть