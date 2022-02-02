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среда, 02 февраля 2022 03:36

Спецтема: Враг возле украинской границы

Власти Канады призвали своих граждан уехать из Украины

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Власти Канады призвали своих граждан уехать из Украины
Канадцев просят покинуть Украину. Фото: Reuters

Гражданам Канады не рекомендуют посещать Украину из-за угрозы со стороны РФ и вооруженного конфликта.

"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления", - предупреждают канадцев.

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"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что усложнит ваш выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - говорится в сообщении.

Украина, Великобритания и Польша создают альянс безопасности, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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