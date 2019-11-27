Власти Амстердама хотят избавиться от "Квартала красных фонарей"

Название "Квартал красных фонарей" изменят. Фото: УНИАН.

В Амстердаме намерены отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей".

По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Еверхардта, привычное название исчезнет с городских указателей. Его изменят на историческое название района "Де Валлен" или "Центр города", передает "NLTimes".

Еверхардт объяснил решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района. Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как памятник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячи протестующих трактористов заблокировали Берлин

В британских СМИ сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко завел молодую любовницу. Ею стала 22-летняя Мария Василевич. Девушка имеет титул "Мисс Беларусь-2018".