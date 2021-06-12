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суббота, 12 июня 2021 17:18

Власть будет блокировать мобильную связь людям без прививки

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Власть будет блокировать мобильную связь людям без прививки
Прививка от коронавируса: за отказ людей оставят без связи. Фото: accemedin.com

Власти пакистанской провинции Синд ввела наказание за отказ от вакцинации против коронавируса. Людям блокировать мобильную связь.

Об этом пишет The Hindu.

Накажут также госслужащих, которые откажутся от вакцинации. С июля такие лица могут остаться без заработной платы.

Вакцинированным гражданам разрешат посещать кинотеатры, праздничные залы и святыни, а в районах с более чем 20% привитых отменят ограничения для работы предприятий.

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Недоверие к вакцинации вызвана опасением побочных эффектов и дезинформацией, но в последние несколько недель вакцинация ускорилась.

В день средний показатель 200 000 доз, но если учесть, что в стране живет 220 млн человек, то эта цифра мала.

12 июня во Черновцах начали работать пункты прививки от COVID-19. Для стимуляции людей к вакцинации, люди получают призы от городского совета.

Первый и 50-й вакцинированы получили книги о Буковине, а 50-й вакцинирован человек - часы от горсовета.

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Дата
12
июня

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