Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые

В Албании владельцы гостиниц не поделили лежаки и устроили перестрелку. Есть погибшие и раненые. Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании произошла перестрелка. Четыре человека погибли и двое пострадали.

Причиной стал конфликт между семьями владельцев двух отелей. Схватка завязалась из-за пределов на пляже, где они устанавливали шезлонги для туристов, пишет Балканский обозреватель.

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Двое убитых - родные братья. Одному погибшему было всего 20 лет, одному из раненых - 17 лет.

Полиция обнаружила огнестрельное оружие, которое использовали во время ссоры. Также были изъяты записи камер районе, где, возможно, зафиксирован момент схватки.

В Полтаве на пляже "Дублянщина" отдыхающие поссорились с владельцами местного кафе. В результате началась стрельба. Травмы получили 21-летний Роман Марченко, его отец 45-летний Александр. Также - еще один мужчина и 7-летний ребенок. 20-летний Святослав Пелипенко от пули погиб на месте.