Включил рекламу: российский канал не захотел показывать выход сборной Украины на Олимпийских играх

В России на государственном канале пропустили выход сборной Украины. Вместо этого пустили рекламу. Фото: GazetaRu

Российский государственный "Первый канал" во время траслянции открытия летних Олимпийских игр в Токио включил рекламу перед выходом на стадион украинской команды.

Об этом сообщил телеканал "Дождь".

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Администрация пропагандистского медиа заявила, что включение рекламы было "коммерческим обязательством". Церемония продолжается якобы слишком долго.

Трансляцию возобновили, когда на стадион выходила команда Уругвая.

На летних Олимпийских играх в Токио началась церемония открытия. Она происходит на новом национальном стадионе, который в 2019 году возвели специально для Игр.