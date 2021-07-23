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пятница, 23 июля 2021 17:30

Включил рекламу: российский канал не захотел показывать выход сборной Украины на Олимпийских играх

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Включил рекламу: российский канал не захотел показывать выход сборной Украины на Олимпийских играх
В России на государственном канале пропустили выход сборной Украины. Вместо этого пустили рекламу. Фото: GazetaRu

Российский государственный "Первый канал" во время траслянции открытия летних Олимпийских игр в Токио включил рекламу перед выходом на стадион украинской команды.

Об этом сообщил телеканал "Дождь".

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Администрация пропагандистского медиа заявила, что включение рекламы было "коммерческим обязательством". Церемония продолжается якобы слишком долго.

Трансляцию возобновили, когда на стадион выходила команда Уругвая.

На летних Олимпийских играх в Токио началась церемония открытия. Она происходит на новом национальном стадионе, который в 2019 году возвели специально для Игр.

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