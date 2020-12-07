Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску

Фото: пресс служба Университета Аристотеля

Сотрудники Университета Аристотеля в Салониках разработали индивидуальную защитную маску, которая обеспечивает противомикробную и противовирусную защиту и стерилизует воздух на вдох и выдох.

Об этом сообщило греческое издание SKAI.

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Изобретение состоит из силиконовой маски на лицо, совмещенной с респиратором. Устройство фильтрует воздух, используя активированный уголь. Стерилизация проходит с помощью ультрафиолетового излучения.

По словам ученых, такая система защиты полностью уничтожает все нежелательные микробы, вирусы и патогенные организмы.

Использовать изобретение планируют в больницах, помещениях, где чистота воздуха контролируется ISO, а также там, где требуется защита от инфекционных агентов.

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