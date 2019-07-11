"Вино и минералка для России ради молчания? С**ть на них" - гендиректор Рустави-2

Гендиректор канала обругал Путина. Фото: gdb.rferl.org

Николоз Гварамия, генеральный директор грузинского канала "Рустави-2" выругался на Путина.

Президент России выступил против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии из-за Георгия Габуния, который в прямом эфире выступил с нецензурным обращением к нему, пишет Лига.нет

Видеозапись выступления Гварамия опубликовали на сайте канала.

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"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Мочиться я хотел на все три, плевать мне", - сказал он.

Гварамия возмутился, что каналу едва не запрещают высказывать мнение для экспорта вина и минеральной воды.

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Продавайте в Украине", - сказал он, добавив нецензурное выражение.

Руководство телеканала "Рустави 2" не будет увольнять журналиста Георгия Габуния, который нецензурно обругал российского президента Владимира Путина. Гендиректор канала Ника Гварамия отметил, что цель Габуния была "легитимной", но форма, которую он использовал, только помешала ей.