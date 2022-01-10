"Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19

В ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация в мире продлится как минимум три месяца. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения "уже видят" окончание пандемии.

В то же время сложная Covid-ситуация в мире продлится как минимум три месяца, пишет The Guardian.

"Мы движемся марафоном, но сейчас нет реального способа сказать, что мы уже в конце. Мы его видим, но нас там пока нет. До того как мы туда доберемся, будет еще несколько волн", - заявил специальный посланник ВОЗ по вопросам борьбы с пандемией Дэвид Набарро.

Он подчеркнул, что не может сказать, насколько тяжелыми будут следующие волны. Можно восстановить экономику во многих странах, но властям нужно хорошо планировать политику на фоне всплесков Covid-19. Серьезные вспышки могут случаться дважды или трижды в год.

"Коронавирус развивается. Бушует Omicron, но имеем и другие штаммы. Это влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Европе едва выдерживают, то во многих других частях мира они перегружены", - добавил Набарро.

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Европейская комиссия сократит срок действия Covid-сертификатов. Документ будет действовать девять месяцев. Вслед за ЕС в Украине также сократят срок действия "зеленых" сертификатов с 365 до 270 дней.