Victoria's Secret отказывается от "ангелов"

Бренд нижнего белья Victoria's Secret заменит моделей-"ангелов" женщинами, которые отличились "достижениями, а не пропорциями".

Среди моделей бренда теперь футболистка и активистка кампании за гендерное равенство 35-летняя Меган Рапино, китайско-американская лыжница 17-летняя Эйлин Гу, защитница инклюзивности 29-летняя Палома Ельзессер, а также индийская актриса 38-летняя Приянка Чопра Джонас, пишет New York Times.

"Пока мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренду нужно перестать быть тем, чего жаждут мужчины, и стать тем, чего хотят женщины", - заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.

Бренд начал трансформацию еще в октябре 2019-го, когда пригласил рекламировать белье датскую трансгендерную модель 24-летнюю Май Симон Лифшиц.

Автор: Victoria's Secret

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Директор по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, Эд Разек годами домогался моделей. Именно он в 1990-х создал шоу "ангелов", которые стали культовым явлением и сделали Victoria's Secret известным брендом. После этого он стал доверенным лицом владельца компании Лесли Векснера. Разек использовал эту власть, чтобы добиваться моделей и мстить им, если они сопротивлялись.