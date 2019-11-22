С Дональдом Трампом и музыкантами: каким было первое шоу Victoria's Secret в 1995-м

Фото: vogue

Впервые за последние 25 лет отменили грандиозное шоу показа бренда роскошной белья Victoria's Secret.

Возобновят ли показы, пока неизвестно. Пока предлагаем посмотреть как проходило шоу Victoria's Secret впервые в далеком 1995-м, пишет Vogue.

Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza. По подиуму ходили суперзвезды того времени - Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда.

"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты - кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", - вспоминает модель Катрин МакКорд.

Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней иногда было меньше одежды, чем на том показе белья.

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Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты. Например, миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.

Американская компания "L Brands", которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019-м. Отмена мероприятия объяснили тем, что бренда необходимо провести работу над имиджем.