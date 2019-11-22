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воскресенье, 24 ноября 2019 04:20

С Дональдом Трампом и музыкантами: каким было первое шоу Victoria's Secret в 1995-м
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Первое шоу Victoria's Secret. 1995 год
Фото: vogue
Первое шоу Victoria's Secret. 1995 год
Первое шоу Victoria's Secret. 1995 год
Первое шоу Victoria's Secret. 1995 год Катрин Маккорд
Первое шоу Victoria's Secret. 1995 год

Впервые за последние 25 лет отменили грандиозное шоу показа бренда роскошной белья Victoria's Secret.

Возобновят ли показы, пока неизвестно. Пока предлагаем посмотреть как проходило шоу Victoria's Secret впервые в далеком 1995-м, пишет Vogue.

Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza. По подиуму ходили суперзвезды того времени - Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда.

"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты - кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", - вспоминает модель Катрин МакКорд.

Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней иногда было меньше одежды, чем на том показе белья.

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Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты. Например, миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.

Американская компания "L Brands", которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019-м.

Отмена мероприятия объяснили тем, что бренда необходимо провести работу над имиджем.

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