Вице-президент США попал в аварию

Пенс попал в аварию в Пенсильвании. Фото: Reuters

Кортеж вице-президента США Майкла Пенса попал в аварию.

Это произошло, когда Пенс отправился в агитационную поездку в Пенсильванию, сообщил директор по коммуникациям телекомпании C-SPAN Говард Мортман в Twitter

Пострадал один полицейский мотоцикл.

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"Агитационный автобус попал в небольшую аварию с самосвалом на пути к месту кампании за пределами Питтсбурга", - говорится в сообщении.

Сам Пенс Был вынужден пересесть с автобуса в лимузин.

В Белом доме еще один чиновник заболел коронавирусом. Положительный результат теста на наличие инфекции получил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.