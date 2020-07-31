Вице-президент США попал в аварию

Кортеж вице-президента США Майкла Пенса попал в аварию.
Это произошло, когда Пенс отправился в агитационную поездку в Пенсильванию, сообщил директор по коммуникациям телекомпании C-SPAN Говард Мортман в Twitter
Пострадал один полицейский мотоцикл.
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"Агитационный автобус попал в небольшую аварию с самосвалом на пути к месту кампании за пределами Питтсбурга", - говорится в сообщении.
Сам Пенс Был вынужден пересесть с автобуса в лимузин.
В Белом доме еще один чиновник заболел коронавирусом. Положительный результат теста на наличие инфекции получил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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