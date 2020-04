Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта

Великобританец Том Мор в возрасте 99 лет собрал $35 миллионов на борьбу с коронавирусом. Фото: Justgiving

Ветеран Второй мировой войны собрал $35 млн на борьбу с коронавирусом и занял 1-е место в британском музыкальном чарте.

30 апреля ветерану Второй мировой войны Тому Мору из Великобритании стукнет 100 лет. Две недели назад он собрал $35 млн для Национальной службы здравоохранения своей страны. Изначально он планировал собрать чуть больше $1 тыс. в знак благодарности медикам, которые помогли ему в лечении рака и при переломе шейки бедра, пишет Justgiving.

Но на его обращение в Twitter откликнулось слишком много людей, из-за чего сумма в десятки раз превысила планируемую.

Дальше он записал кавер на песню 1945 года Youʼll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"). The Weeknd, который до этого был на первом месте, призвал подписчиков голосовать за ветерана и поднять его песню в рейтинге.

Так Мор стал самым старшим исполнителем, который когда-либо занимал 1-е место в британском музыкальном чарте.

