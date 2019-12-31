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вторник, 31 декабря 2019 15:16

Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
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Стамбулом пронесся мощный ураган. Фото: DHA Photo, АА
Стамбулом пронесся мощный ураган. Фото: DHA Photo, АА
Стамбулом пронесся мощный ураган. Фото: DHA Photo, АА
Стамбулом пронесся мощный ураган. Фото: DHA Photo, АА
Стамбулом пронесся мощный ураган. Фото: DHA Photo, АА

Мощный ураган в понедельник, 30 декабря, пронесся по улицам турецкого Стамбула.

Ветер сорвал крыши со зданий и вырывал деревья с корнями, которые повредили автомобили и перекрыли дороги. Об этом сообщают в муниципальной службе Стамбула, передает 24 Канал.

"Порывы ветра силой 50-80 километров в час вызвали разрушения в городе. С двух домов сорвало крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены автомобили. Осадки вызвали затопления в некоторых районах", - говорится в сообщении.

В то же время метеорологи предупреждают о продлении непогоды. Так на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге - проливные дожди.

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Из-за сложных погодных условий перекрыли трассу Стамбул - Анкара. В Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения. Некоторые самолеты, которые не смогли приземлиться, были направлены в другие аэропорты.

31 декабря, синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о сильных порывах ветра и гололеде.

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