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пятница, 21 августа 2020 09:36

Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих

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Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Навального отравили смертельно опасным веществом Фото: REUTERS

Яд в организме Навального идентифицировали как очень опасную - якобы она может повредить окружающим. Поэтому приближаться к отравленного оппозиционера можно только в специальных защитных костюмах.

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Мы находились в кабинете главного врача, когда туда зашла представитель транспортной милиции и показала с телефона "это вещество мы нашли". Главный врач ответил "ну нашли, и нашли". Мы потом подошли к этой сотруднице милиции. Она сказала, что это тайна следствия, вещество не могут назвать, но оно смертельно опасно", - заявил Жданов во время пресс-конференции на входе в больницу, где пребывает Навальный.

Пресс-секретар Навального считает, что врачи умышленно затягивают.

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"Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - написала Кира Ярмыш.

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Из Германии прилетел специально оборудованный самолет, чтобы перевезти оппозиционера на лечение в высококлассной европейской клиники. Однако, разрешения на транспортировку Навального руководство больницы не дает.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

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21
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