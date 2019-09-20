Весь мир заинтересован услышать Зеленского - представительница Конгресса США

23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Фото: Укринформ

В Конгрессе США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердит последовательное движение Украины к демократии.

"Я надеюсь, что он (Владимир Зеленский - ред.) будет говорить об очень последовательном движеним Украины к демократии, присоединении Украины к демократическому сообществу европейских наций", - сказала представительница от Демократической партии в Палате представителей Марси Каптур Укринформу.

По ее словам, весь мир очень заинтересован услышать, о чем будет говорить Зеленский, а также что он будет делать для прогресса в Украине.

Капюшон отметила, что в Украине пока много новых членов парламента, которые неизвестны за пределами страны.

"Надеемся, мы сможем продолжить наши договоренности между Конгрессом США и Верховной Радой, и парламентский диалог может быть действительно замечательным", - сказала представительница Конгресса США.

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23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Встреча президента Украины с лидером США Дональдом Трампом предстоит 25 сентября.