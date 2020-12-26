Весь Евросоюз получил вакцину от коронавируса

Завтра в ЕС начнется вакцинация. Фото: pexels.com

Все страны Европейского союза получили вакцину от Covid-19.

Вакцинация начнется 27 декабря, сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против Covid-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации - это трогательный момент единства и европейской истории успеха", - заявила она.

Евросоюз в будущем получит больше вакцин, говорит фон дер Ляйен. Нужно, чтобы они получили подтверждение безопасности и эффективности.

ЕС имеет достаточно вакцин для всего населения блока и для жителей стран Европейской экономической зоны.

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"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни. Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 нашим годом восстановления и надежды", - отметила фон дер Ляен .

Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса может быть платной. Получить Covid-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить, глава государства сказал в интервью журналу "Фокус". В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.