Вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет упал на небоскреб. Фото: The New York Times

Вертолет упал на крышу 54-этажного дома в Манхэттене на Седьмой авеню в Нью-Йорке, США.

Причины аварии не известны. Полиция описала инцидент как жесткую посадку. Вертолет загорелся при столкновении с крышей, сообщает The New York Times.

По предварительным данным, погиб пилот вертолета.

Данных о других пострадавших не поступало.

Людей из здания эвакуировали. Пожарные тушат пожар после аварии.

I don't see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt

— Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) 10 червня 2019 р.

