Вертолет врезался в небоскреб

Вертолет упал на крышу 54-этажного дома в Манхэттене на Седьмой авеню в Нью-Йорке, США.
Причины аварии не известны. Полиция описала инцидент как жесткую посадку. Вертолет загорелся при столкновении с крышей, сообщает The New York Times.
По предварительным данным, погиб пилот вертолета.
Данных о других пострадавших не поступало.
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Людей из здания эвакуировали. Пожарные тушат пожар после аварии.
I don't see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt
— Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) 10 червня 2019 р.
В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолет. Жертвами аварии стали как минимум 3 человека.
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