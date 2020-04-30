Вертолет НАТО исчез в море у берегов Греции

Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады, на его борту - 6 человек. Фото: Google

Вертолет постоянной морской группы НАТО исчез с радаров над Ионийским морем.

Итальянский и турецкий фрегаты, которые были частью операции, ищут вертолет и пропавших членов экипажа в области моря к западу от греческого острова Кефалония, пишет Ekathimerini со ссылкой на греческое государственное телевидение.

На борту канадского CH-124 находилось 6 человек.

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Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала участвовал и греческий фрегат, который остался в водах Греции.