Вертолет НАТО исчез в море у берегов Греции

Вертолет постоянной морской группы НАТО исчез с радаров над Ионийским морем.
Итальянский и турецкий фрегаты, которые были частью операции, ищут вертолет и пропавших членов экипажа в области моря к западу от греческого острова Кефалония, пишет Ekathimerini со ссылкой на греческое государственное телевидение.
На борту канадского CH-124 находилось 6 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 500 человек ворвались в больницу для самосуда
Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала участвовал и греческий фрегат, который остался в водах Греции.
×
Комментарии