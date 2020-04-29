Около 500 человек ворвались в больницу для самосуда

Около 500 человек ворвались в больницу, пытаясь отмстить госпитализированным убийцам местного следователя, погибшего в перестрелке. Фото: Reuters

В одном городе Армении произошла перестрелка по неустановленных пока что причинам. В ходе конфликта погиб следователь военной полиции и еще один человек.

После этого убийцы и другие участники конфликта попытались скрыться на автомобиле, но попали в аварию. Их задержали и госпитализировали, пишет Armlur.

Родственники и друзья убитого следователя в составе разъяренной толпы около 500 человек, вооружившись палками и ножами, ворвались в медучреждение несмотря на присутствие правоохранительных органов. Некоторые СМИ пишут, что они "расправились" с убийцами и что в перестрелке убили местного криминального авторитета, однако это не подтвержденная информация.

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Но в то же время руководитель управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян опроверг эту информацию в Facebook. Он сам находился на тот момент в больнице и утверждает, что никого не убили внутри.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве 2 и более лиц.

Пациентка больницы, нуждающаяся в психиатрическом лечении, толкнула старушку из-за нарушения социальной дистанции в 2 м. От падения та умерла.