Венгрия отказалась от путинской вакцины

Венгрия отказалась от российской вакцины против Covid-19 "Спутник V".
Венгерское правительство пожаловалось на проблемы с производственными мощностями в РФ, передает Reuters.
Будапешт будет покупать вакцину или через механизм закупок Евросоюза, или сразу в Китае.
В России мощностей для производства "Спутника V" недостаточно, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
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Венгрия участвовала в испытаниях вакцины РФ. Получала небольшие партии, сообщал министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сиярто.
Это обеспокоило Евросоюз. Вакцина РФ могла обойти необходим механизм утверждения.
В России собираются провести испытания вакцины от Covid-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.
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