Венгрия отказалась от путинской вакцины

Будапешт не будет покупать вакцину в РФ. Фото: Reuters

Венгрия отказалась от российской вакцины против Covid-19 "Спутник V".

Венгерское правительство пожаловалось на проблемы с производственными мощностями в РФ, передает Reuters.

Будапешт будет покупать вакцину или через механизм закупок Евросоюза, или сразу в Китае.

В России мощностей для производства "Спутника V" недостаточно, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

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Венгрия участвовала в испытаниях вакцины РФ. Получала небольшие партии, сообщал министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сиярто.

Это обеспокоило Евросоюз. Вакцина РФ могла обойти необходим механизм утверждения.

В России собираются провести испытания вакцины от Covid-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.