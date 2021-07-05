Венгрия будет получать российский газ в обход Украины

Венгрия с 1 октября сможет получать российский газ через черноморский газопровод в обход Украины. Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части трубопровода-перемычки между двумя странами, подсоединив "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе.

В Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка газопровода на границе с Венгрией. Сейчас реализуют первый этап создания перемычки мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает сербский телеканал N1 Info. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Автор: NEFTEGAZ.RU

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м на год перенесли на октябрь 2023 года, поскольку венгерские чиновники и газовые компании опасаются санкций США за инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока" - второй нитки "Северного потока-2". Газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

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Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020-го. Первыми газ им получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Госдепартамент США 15 июля 2020-го выпустил новое разъяснение к закону, который предусматривает возможность введения санкций. Разъяснение расширило возможность применения санкций к лицам, которые в значительной степени способствуют строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.