Венгрия будет получать российский газ в обход Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 612
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1233
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1899
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 945
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3483
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5805
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3159
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1116
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 621
Фото
Все фото
7
4
11
5
3
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют
Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Видео
Все видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2124
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 162
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1044
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2412
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 495
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 11:51

Венгрия будет получать российский газ в обход Украины

1 Комментировать

Венгрия с 1 октября сможет получать российский газ через черноморский газопровод в обход Украины. Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части трубопровода-перемычки между двумя странами, подсоединив "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе.

В Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка газопровода на границе с Венгрией. Сейчас реализуют первый этап создания перемычки мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает сербский телеканал N1 Info. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Автор: NEFTEGAZ.RU
 

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м на год перенесли на октябрь 2023 года, поскольку венгерские чиновники и газовые компании опасаются санкций США за инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока" - второй нитки "Северного потока-2". Газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" можно остановить в любое время

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020-го. Первыми газ им получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Госдепартамент США 15 июля 2020-го выпустил новое разъяснение к закону, который предусматривает возможность введения санкций. Разъяснение расширило возможность применения санкций к лицам, которые в значительной степени способствуют строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венгрия будет получать российский газ в обход Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 24339
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10332
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 6165
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 5886
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5787
Мир
Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев
Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев Просмотров: 207
82% населения привили от Covid-19: какая страна на первом месте по темпам вакцинации
82% населения привили от Covid-19: какая страна на первом месте по темпам вакцинации Просмотров: 153
Умер Владимир Меньшов
Умер Владимир Меньшов Просмотров: 1071
Российский комментатор оказался в черном списке Минкультуры
Российский комментатор оказался в черном списке Минкультуры 1 Просмотров: 207
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
Голосов: 135
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть