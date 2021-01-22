Великобританию затопило после сильного шторма

Тысячи домов под угрозой обвала. Фото: apostrophe

Северо-запад Великобритании затопило после сильного шторма "Кристоф".

По меньшей мере 3 тыс. домов оказались под угрозой обрушения. Об этом сообщает Апостроф.

Реки в районах Манчестера и Ливерпуля переполнены. Дороги затоплены, движение транспорта парализовано. Без электроэнергии остались тысячи семей.

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С эпицентра наводнения эвакуированыли сотни людей. Один человек погиб - его тело вытащили из местной реки.

Местных жителей просят быть осторожными и без необходимости надобности не гулять улицами.

В результате мощного урагана "Яса" на островах в юго-западной части Тихого океана погибли четыре человека. Аэрофотосъемка демонстрирует значительные разрушения на небольшом острове Киа.