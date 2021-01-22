Великобританию затопило после сильного шторма

Северо-запад Великобритании затопило после сильного шторма "Кристоф".
По меньшей мере 3 тыс. домов оказались под угрозой обрушения. Об этом сообщает Апостроф.
Реки в районах Манчестера и Ливерпуля переполнены. Дороги затоплены, движение транспорта парализовано. Без электроэнергии остались тысячи семей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета
С эпицентра наводнения эвакуированыли сотни людей. Один человек погиб - его тело вытащили из местной реки.
Местных жителей просят быть осторожными и без необходимости надобности не гулять улицами.
В результате мощного урагана "Яса" на островах в юго-западной части Тихого океана погибли четыре человека. Аэрофотосъемка демонстрирует значительные разрушения на небольшом острове Киа.
Комментарии