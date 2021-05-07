Великобритания вывела военные корабли из вод Джерси

Великобритания вывела военные корабли от острова Джерси. Фото: Reuters

Великобритания отвела два военных корабля от острова Джерси, который находится в 22 км от французского побережья.

Рыбаки Франции устроили там акцию протеста из-за рыбы, пишет Voice of America.

"Учитывая то, что ситуацию улажено, морские патрульные суда Королевского флота будут готовиться к возвращению в порт Великобритании. Мы остаемся наготове, чтобы оказать любую дальнейшую помощь по требованию Джерси", - подчеркнул премьер-министр Борис Джонсон.

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Катера Британии отправили для "наблюдения за ситуацией", ведь около двух десятков французских траулеров приплыли в Джерси с акцией протеста и требованием доступа к водам острова.

По словам председателя ассоциации рыбаков французской Нормандии Димитрия Рогоффа, "демонстрация сил закончена, теперь эстафету должна принять политика".

Великобритания отправила к своему острову Джерси два военных корабля. Такое решение приняли из-за спора с Парижем по отлову рыбы.