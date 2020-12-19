Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко

Против Беларуси ввели новые санкции. Фото: Белсат

Великобритания ввела санкции против 29 физических и семеро юридических лиц.

В обновленную версию санкционного списка внесены спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер-министр Анатолий Сивак и другие официальные лица из окружения Александра Лукашенко, со ссылкой на МИД Великобритании сообщают иноСМИ.

Им всем грозит заморозка банковских счетов.

В заявлении МИД Британии отмечается, что королевство присоединилось к аналогичным мерам со стороны ЕС.

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Напомним, 17 декабря Евросоюз объявил о введении третьего пакета санкций против представителей режима Александра Лукашенко. В новый санкционный список вошли 29 физлиц и семь организаций.