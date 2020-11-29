Великобритания вскоре начнет вакцинацию от коронавируса

Вакцинация может начаться уже в начале декабря. Фото: Reuters

Великобритания собирается в ближайшие несколько дней зарегистрировать вакцину от коронавируса, которую компании Pfizer и BioNtech.

Так, страна может стать первой страной, которая одобрила применение этой вакцины от Covid-19. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения. При этом вакцинация, вероятно, стартует 7 декабря.

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Великобритания заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и 100 млн доз вакцины от местной компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

29 ноября вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру