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вторник, 07 мая 2019 22:20

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

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Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
Великобритания вынуждена принять участие в выборах в Европарламент. Фото: Rian

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, так как не успевает к этому времени выйти из Европейского союза.

Об этом сообщил министр по делам правительства Дэвид Лидингтон, передает ВВС.

"Мы удвоим наши усилия ... чтобы убедиться, что отсрочка после этого будет как можно короче. В идеале мы хотели бы оказаться в ситуации, когда эти члены Европарламента никогда не займут свои места в Европейском парламенте", - отметил Лидингтон, имея в виду британских евродепутатов.

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29 марта Великобритания должна была покинуть Европейский Союз. Этого не произошло. Парламентарии не поддержали соглашение о выходе, которой премьер-министр страны Тереза ​​Мэй достигла со странами ЕС.

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