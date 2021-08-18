Великобритания предполагает, что боевикам "Талибана" можно "дать шанс"

Талибы "прогуливаются" Кабулом. Фото: Reuters

Исламистское движение "Талибан" за 20 лет могло измениться и иметь в приоритете мирные настроения.

Об этом заявил начальник Генштаба Великобритании Ник Картер, пишет Reuters.

Талибам можно "дать шанс", потому что они впервые заговорили о выходе из тени, говорит Картер.

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Бывший президент Афганистана Хамид Карзай планирует встретиться с "Талибаном" 18 августа, уверен начальник Генштаба.

"Мы должны быть терпеливыми и сохранять спокойствие, мы должны дать им возможность сформировать правительство и показать свои полномочия. Возможно, этот "Талибан" отличается от того, который люди помнят с 1990-х годов", - объяснил Картер.

Такого же мнения придерживается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Выводы по талибам надо делать с учетом их действий, а не слов", - заявил он.

Лидеры исламистского движения "Талибан" покажут себя миру и не будут сидеть в тени секретности. Талибам запретили "праздновать захват власти" в Афганистане. Также мирные граждане должны сдать все оружие и боеприпасы.